Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24
SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PRIMI DISAGI SULLA ROMA FIUMCINO TRA VIA ISACCO NEWTON E RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
SU VIA PONTINA CODE TRA POMEZIA E RACCORDO N ELLE DUE DIREZIONI E ASEGUIRE TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA ANCHE A CAUSA DI LAVORI
MENTRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIOEN DI ALBANO
DISAGI ANCHE SU VIA TIBURTINA, TRA TIVOLI E SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
LA LINEA TRAM 8 E’ INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA STAZIONE TRASTEVERE CASALETTO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
PERMANE RALLENTATA LA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E VIA SAN PAOLO ALTEZZA DI CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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