Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
DISAGI SULLA ROMA FIUMCINO TRA COLOMBO E RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA
SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
SU VIA PONTINA CODE TRA POMEZIA E RACCORDO N ELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA ANCHE A CAUSA DI LAVORI
MENTRE SU VIA DI PRATICA CODE NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL ROMANO
INCOLONNAMENTI SU VIA DIE CASTELLI ROMANI TRA VIA CAMPOBELLO E PRATICA DI MARE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO
DISAGI ANCHE SU VIA TIBURTINA, TRA TIVOLI E SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
LA LINEA TRAM 8 E’ INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA STAZIONE TRASTEVERE CASALETTO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
PERMANE RALLENTATA LA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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