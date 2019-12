Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO A CAUSA ANCHE DEL MALTEMPO

SUL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

DISAGI SULLA ROMA FIUMCINO TRA COLOMBO E AEROPORTO DI FIUMICINO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI SEMPRE TRA L’AEROPORTO DI FIUMCICINO E FIERA DI ROMA E A SEGUIRE CODE IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA

SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

DISAGI SU VIA TIBURTINA, TRA TIVOLI E SETTECAMINI NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

PERMANE RALLENTATA LA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO.

