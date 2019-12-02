Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA OTTAVIA E PISANA E A SEGUIRE TRA LAURENTINA E BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA FLAMINIA E NOMENTANA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA A24 E BOCCEA
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
DISAGI SULLA ROMA FIUMCINO TRA COLOMBO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA ANCHE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
ANDIAMO SU VIA PONTINA,CODE TRA SPINACETO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONE E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA
INCOLONNAMENTI SU VIA DEL MARE TRA POMEZIA E SANTA PALOMBA NEI DUE SENSI
CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI INCIDNETE SU VIA TIBURTINA, TRA TIVOLI E SETTECAMINI NEI DUE SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
PERMANE RALLENTATA LA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO.
IN CHIUSURA IL METEO:
PER LE PROSSIME ORE, SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO.
IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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