Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 20:20

INIZIAMO CON IL RACCORDO A CAUSA DEL MALTEMPO TRAFFICO IN AUMENTO,

IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TR A CASSIA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA A 24 E BUFALOTTA E A SEGUIRE TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA

ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA ROMA FIUMCINO CON CODE TRA COLOMBO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA COLOMBO PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA ANCHE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

MENTRE SU VIA PONTINA,RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONE E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA

CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, TRA TIVOLI E SETTECAMINI NEI DUE SENSI

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E VIA SAN PAOLO ALTEZZA DI CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

PERMANE RALLENTATA LA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI

IN CHIUSURA IL METEO:

PER LE PROSSIME ORE, SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO.

IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

