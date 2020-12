Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 02 DICEMBRE 2020 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI E TIVOLI NEI DUE SENSI

ANCVHE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO SEMPRE NEI DUE SENSI

SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO PARZIALMENTE INTERROTTO SULLA METRO B PER GUASTO TECNICO TRA LAURENTINA-MAGLIANA. E RALLENTATO NELLA TRATTA MAGLIANA-REBIBBIA/IONIO

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

