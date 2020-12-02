Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 02 DICEMBRE 2020 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDNETE TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA
RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BUFALOTTA E CASILINA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER T RAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E TOR CERVARA
PERCORRENDO LA STATALE TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA
LUNGHE CODE IN VIA NOMENTANA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA PROVINCIALE PALOMBARESE IN DIREZIONE TOR LUPARA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 5 DEL MATTINO
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