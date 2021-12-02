Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO
IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TIBURTINA.
SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO.
INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI TRA VIA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
NEL FRUSINATE, CODE PER INCIDENTE IN VIA DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA RESTA INTERROTTA LA TRATTA JONIO-BOLOGNA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER JONIO CON PARTENZA DA STAZIONE TIBURTINA.
ANCORA FORTI RITARDI SU TUTTA LA LINEA B, DA LAURENTINA A REBIBBIA.
RIPRISTINATO, INVECE, IL SERVIZIO SULLE LINEE TRAM 3 E 8.
ED È TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral