Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI

UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO

IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA.

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TIBURTINA.

SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO.

INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI TRA VIA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.

NEL FRUSINATE, CODE PER INCIDENTE IN VIA DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA RESTA INTERROTTA LA TRATTA JONIO-BOLOGNA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER JONIO CON PARTENZA DA STAZIONE TIBURTINA.

ANCORA FORTI RITARDI SU TUTTA LA LINEA B, DA LAURENTINA A REBIBBIA.

RIPRISTINATO, INVECE, IL SERVIZIO SULLE LINEE TRAM 3 E 8.

