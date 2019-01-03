Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
PARTIAMO DALLA A91 ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA SI SONO CREATE CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E VIA DELLA SERENISSIMA
PASSIAMO AL RACCORDO CON TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE ALTA LA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE PRESTARE ATTENZIONE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE E’ QUINDI NECESSARIO AUMENTARE LA DISTANZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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