Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 08:15

VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

CONTINUANO I DISAGI SULLA A91 ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA SI SONO CREATE CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE

PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO E CODE TRA TUSCOLANA E ROMANINA MENTRE IN INTERNA TRAFFICO REGOLARE

SULLA A24 NEVICA NEI TRATTI VALLE DEL SALTO ASSERGI E CARSOLI ORICOLA VALLE DEL SALTO

A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE ALTA LA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE PRESTARE ATTENZIONE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE E’ QUINDI NECESSARIO AUMENTARE LA DISTANZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE.

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral