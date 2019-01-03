Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 08:45
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VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
CONTINUANO I DISAGI SULLA A91 ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
NEVICA SULLA SALARIA TRA POSTA E ACCUMOLI SULLA A24 TRA VALLE DEL SALTO E ASSERGI E TRA CARSOLI ORICOLA E VALLE DEL SALTO
SEMPRE SULLA A24 VENTO FORTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI ORICOLA
A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE ALTA LA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE PRESTARE ATTENZIONE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE E’ QUINDI NECESSARIO AUMENTARE LA DISTANZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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