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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 09:15

di - 03 Gennaio 2019 - 9:15

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VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
CONTINUANO I DISAGI SULLA A91 ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIALE PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
SULLA CASSIA IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA
SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE SULLA VIA ANAGNINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA CAMPO ROMANO E VIA ALBIDONA
NEVICA SULLA SALARIA TRA POSTA E ACCUMOLI SULLA A24 TRA VALLE DEL SALTO E ASSERGI E TRA CARSOLI ORICOLA E VALLE DEL SALTO
SEMPRE SULLA A24 VENTO FORTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI ORICOLA
SEMPRE CAUSA NEVE SULLA CASILINA TRA SAN VITTORE E IL CONFINE CON IL MOLISE IN DIREZIONE VENAFRO E’ STATA VIETATA LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral

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