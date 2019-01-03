Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
INIZIAMO DALLA A91 ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ORA CODE IN SMALTIMENTO TRA VIALE PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO
SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A ROMA SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA
IN ZONA CASTELLI ROMANI SULLA VIA DEI LAGHI CI SONO CODE TRA VIA SPINABELLA E VIA SALVATORE QUASIMODO IN DIREZIONE APPIA
NEVICA SULLA SALARIA TRA POSTA E ACCUMOLI SULLA A24 TRA VALLE DEL SALTO E ASSERGI E TRA CARSOLI ORICOLA E VALLE DEL SALTO
SEMPRE SULLA A24 VENTO FORTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI ORICOLA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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