Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE ROMA CI SI INCOLONNA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A ROMA SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA

IL TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CASILINA GENERA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO

IN ZONA CASTELLI ROMANI SULLA VIA DEI LAGHI CI SONO CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA SPINABELLA E VIA SALVATORE QUASIMODO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

NEVICA SULLA SALARIA TRA POSTA E ACCUMOLI SULLA A24 TRA VALLE DEL SALTO E ASSERGI TRA TAGLIACOZZO E VALLE DEL SALTO E TRA ASSERGI E IL BIVIO A24/SS80

SEMPRE SULLA A24 VENTO FORTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI ORICOLA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral