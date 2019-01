Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A ROMA SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA

PER UN INCIDENTE SI STA IN FILA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI MENTRE E’ IL TRAFFICO A GENERARE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO

CODE SULLA PRENESTINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA VIA DI TORRENOVA E COLLE MONFORTANI

IN ZONA CASTELLI ROMANI SULLA VIA DEI LAGHI CI SONO CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA SPINABELLA E VIA SALVATORE QUASIMODO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

NEVICA

SULLA SALARIA TRA RIETI E ACCUMOLI

SULLA A24 TRA TAGLIACOZZO E ASSERGI

SULLA SS17 APPENNINO ABRUZZESE TRA ANTRODOCO E SELLA DI CORNO

SULLA SR314 LICINESE TRA OSTERIA NUOVA E PERCILE

SULLA SR509 DI FORCA D’ACERO TRA GALLINARO E PESCASSEROLI

SULLA SR 666 DI SORA TRA CAMPOLI E INCROCIO CON LA SR509 FORCA D’ACERO

SONO PRESENTI ANCHE TRATTI DI STRADA CON GHIACCIO COSI’ COME SULLA SR 578 SALTO CICOLANA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

