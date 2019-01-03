Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A ROMA SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA
PER UN INCIDENTE SI STA IN FILA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI MENTRE E’ IL TRAFFICO A GENERARE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO
CODE SULLA PRENESTINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA VIA DI TORRENOVA E COLLE MONFORTANI
IN ZONA CASTELLI ROMANI SULLA VIA DEI LAGHI CI SONO CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA SPINABELLA E VIA SALVATORE QUASIMODO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
NEVICA
SULLA SALARIA TRA RIETI E ACCUMOLI
SULLA A24 TRA TAGLIACOZZO E ASSERGI
SULLA SS17 APPENNINO ABRUZZESE TRA ANTRODOCO E SELLA DI CORNO
SULLA SR314 LICINESE TRA OSTERIA NUOVA E PERCILE
SULLA SR509 DI FORCA D’ACERO TRA GALLINARO E PESCASSEROLI
SULLA SR 666 DI SORA TRA CAMPOLI E INCROCIO CON LA SR509 FORCA D’ACERO
SONO PRESENTI ANCHE TRATTI DI STRADA CON GHIACCIO COSI’ COME SULLA SR 578 SALTO CICOLANA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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