Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A ROMA SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA
IL TRAFFICO GENERA CODE SULLA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI E TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO
NEVICA
SULLA SALARIA TRA RIETI E ACCUMOLI
SULLA A24 TRA TAGLIACOZZO E ASSERGI
SULLA SR314 LICINESE TRA OSTERIA NUOVA E PERCILE
SULLA SR509 DI FORCA D’ACERO TRA GALLINARO E PESCASSEROLI
SULLA SR 666 DI SORA TRA CAMPOLI E INCROCIO CON LA SR509 FORCA D’ACERO
SONO PRESENTI ANCHE TRATTI DI STRADA CON GHIACCIO COSI’ COME SULLA SR 578 SALTO CICOLANA
NEVICA ANCHE SULLA SS17 APPENNINO ABRUZZESE TRA ANTRODOCO E SELLA DI CORNO SU QUESTA STESSA STRADA A CAUSA DELLA NEVE VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO DEI MEZZI PESANTI TRA PETTORANO E CASTEL DI SANGRO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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