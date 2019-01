Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A ROMA SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA

IL TRAFFICO GENERA CODE SULLA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI E TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO

NEVICA

SULLA SALARIA TRA RIETI E ACCUMOLI

SULLA A24 TRA TAGLIACOZZO E ASSERGI

SULLA SR314 LICINESE TRA OSTERIA NUOVA E PERCILE

SULLA SR509 DI FORCA D’ACERO TRA GALLINARO E PESCASSEROLI

SULLA SR 666 DI SORA TRA CAMPOLI E INCROCIO CON LA SR509 FORCA D’ACERO

SONO PRESENTI ANCHE TRATTI DI STRADA CON GHIACCIO COSI’ COME SULLA SR 578 SALTO CICOLANA

NEVICA ANCHE SULLA SS17 APPENNINO ABRUZZESE TRA ANTRODOCO E SELLA DI CORNO SU QUESTA STESSA STRADA A CAUSA DELLA NEVE VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO DEI MEZZI PESANTI TRA PETTORANO E CASTEL DI SANGRO

