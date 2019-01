Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SU MOLTE ARTERIE DEL TERRITORIO: NEL DETTAGLIO SULLE STRADE REGIONALI TERNANA, SALTO CICOLANA, DI SORA, FORCA D’ACERO E DELLA VANDRA, QUI ANCHE DOPO IL CONFINE CON IL MOLISE; NEVE ANCHE IN VIA SALARIA TRA RIETI E ACCUMOLI; SUI TRATTI INTERESSATI SONO IN AZIONE MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE, SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RICORDANDO CHE FINO AL PROSSIMO 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral