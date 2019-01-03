Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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