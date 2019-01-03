Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA A1 E L’ARDEATINA; SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO;
SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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