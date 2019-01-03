Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA PRENESTINA FINO ALL’ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LO STESSO RACCORDO;
SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO;
E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA POSSIBILE PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLE PRINCIPALI STRADE REGIONALI DEL TERRITORIO; SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RICORDANDO CHE FINO AL PROSSIMO 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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