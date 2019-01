Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 18:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI

SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO, CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LO STESSO RACCORDO;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; SEMPRE IN DIREZIONE RACCORDO CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO;

E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA POSSIBILE PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLE PRINCIPALI STRADE REGIONALI DEL TERRITORIO; SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RICORDANDO CHE FINO AL PROSSIMO 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI.

