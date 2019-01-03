Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 18:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO; RESTANDO SULLA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO;
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; SULLA STESSA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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