Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 19:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO CONCLUSO PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA;

RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral