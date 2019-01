Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE NEL QUADRANTE NORD, NEL DETTAGLIO IN VIA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI;

E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA POSSIBILE PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLE STRADE REGIONALI DEL TERRITORIO; IN PROVINCIA DELL’AQUILA DISPOSTO INOLTRE IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE; SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RICORDANDO CHE FINO AL PROSSIMO 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral