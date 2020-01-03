Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 07.20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI.
SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA SS675 UMBRO LAZIALE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VITORCHIANO E ORTE.
RICORDIAMO INOLTRE CHE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE, PRESSO IL COMUNE DI TORRI IN SABINA E LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
CHIUSA INFINE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA STAZIONE CORNELIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LA REVISIONE VENTENNALE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, A SEGUITO DEL PIANO DI INTERVENTI SULLA RETE METRO DI ATAC E ROMA CAPITALE,
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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