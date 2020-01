Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 09:35 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE ROMA;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE ROMA;

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO INOLTRE CHE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE, PRESSO IL COMUNE DI TORRI IN SABINA E LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

CHIUSA INFINE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA STAZIONE CORNELIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LA REVISIONE VENTENNALE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, A SEGUITO DEL PIANO DI INTERVENTI SULLA RETE METRO DI ATAC E ROMA CAPITALE.

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA SOSPESA ALLA STAZIONE S. ANTONIO PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’ GIUDIZIARIE.

MENTRE PER LA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTO TECNICO TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI. RITARDI FINO A 30 MINUTI.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

