Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 10:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E CASAL MONASTERO IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA NETTUNENSE PER LAVORI DI ASTRAL CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE ROMA

SULLA CASSIA BIS SEMPRE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

MENTRE SULLA CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO LA REGIONALE DI FIUGGI LUNGHE CODE A ZAGAROLO TRA VIA COLLE LABIRINTO E VIA PRENESTINA NUOVA

IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA A POMEZIA TRA LA PONTINA E VIA VARRONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

