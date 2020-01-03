Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E CASAL MONASTERO IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA NETTUNENSE PER LAVORI DI ASTRAL CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA BIS SEMPRE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE SULLA CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA REGIONALE DI FIUGGI LUNGHE CODE A ZAGAROLO TRA VIA COLLE LABIRINTO E VIA PRENESTINA NUOVA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA A POMEZIA TRA LA PONTINA E VIA VARRONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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