Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER CASILINA E NOMENTANA;
RALLENTAMENTI INVECE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO INOLTRE CHE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE, PRESSO IL COMUNE DI TORRI IN SABINA E LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
CHIUSA INFINE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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