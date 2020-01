Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOSLTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER CASILINA E NOMENTANA;

RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA;

TRAFFICO RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PER CHI VIAGGIA SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA ALBANO E GENZANO NEI DUE SENSI;

SI PROCEDE A RILENTO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI, E, PROSEGUENDO, ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE.

RICORDIAMO INOLTRE CHE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE, PRESSO IL COMUNE DI TORRI IN SABINA E LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

CHIUSA INFINE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAITI E PONTINIA.

INFINE, TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON CHIUSURE E RIDUZIONI DI CARREGGIATA FINO AL 16 GENNAIO SULLA VIA PONTINA, A CAUSA DI UNA SERIE DI LAVORI DI MANUTENZIONE, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 45 E IL KM 68 IN DIREZIONE TERRACINA. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

