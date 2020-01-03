Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
SULLA PONTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL RACCORDO E TOR DE’ CENCI IN DIREZIONE POMEZIA.
SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
LE ALTRE NOTIZIE
A CAUSA DI UNA FRANA, CHIUSA VIA DI SAN VITTORINO TRA IL POLIGONO E VIA POLENSE; CONTESTUALMENTE, DEVIATA LA LINEA BUS 042.
E SEMPRE A SEGUITO DI FRANE, RESTANO CHIUSE NELLA ZONA NORD DELLA REGIONE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE. NEL BASSO LAZIO, INVECE, ANCORA CHIUSE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
INFINE, PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA BORGO FÀITI E PONTINIA.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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