Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA; PRUDENZA, INOLTRE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’APPIA.
SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TOR DE’ CENCI IN DIREZIONE POMEZIA, TUTTAVIA PIÙ AVANTI, TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO, SI SONO FORMATE CODE PER UN ALTRO INCIDENTE.
A CAUSA DI UNA FRANA, CHIUSA VIA DI SAN VITTORINO TRA IL POLIGONO E VIA POLENSE; CONTESTUALMENTE, DEVIATA LA LINEA BUS 042.
E SEMPRE A SEGUITO DI FRANE, RESTANO CHIUSE NELLA ZONA NORD DELLA REGIONE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE. NEL BASSO LAZIO, INVECE, ANCORA CHIUSE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
INFINE, PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA BORGO FÀITI E PONTINIA.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A PIÙ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
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