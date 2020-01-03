Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E ARDEATINA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN USCITA DA ROMA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA.
SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI PROCEDE ANCORA INCOLONNATI TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA.
RESTANDO IN ZONA, TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI PRATICA TRA VIA DI CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO VERSO PRATICA DI MARE.
SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, TRA PAVONA E CECCHINA.
INFINE, A CAUSA DI UNA FRANA, CHIUSA VIA DI SAN VITTORINO TRA IL POLIGONO E VIA POLENSE; CONTESTUALMENTE, DEVIATA LA LINEA BUS 042.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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