Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

DISAGI PER CHI PERCORRE LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E QUELLO PER LA TUSCOLANA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO.

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE VERSO POMEZIA TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE.

CODE SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA, E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE, A CAUSA DI UNA FRANA, CHIUSA VIA DI SAN VITTORINO TRA IL POLIGONO E VIA POLENSE; CONTESTUALMENTE, DEVIATA LA LINEA BUS 042.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A PIÙ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral