Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 18:15

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E APPIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA. IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA PONTINA E TUSCOLANA.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

FILE SULLA COLOMBO, VERSO OSTIA, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.

TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

A CAUSA DI UNA FRANA, CHIUSA VIA DI SAN VITTORINO TRA IL POLIGONO E VIA POLENSE; CONTESTUALMENTE, DEVIATA LA LINEA BUS 042.

SEMPRE A SEGUITO DI FRANE, RESTANO CHIUSE NELLA ZONA NORD DELLA REGIONE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE. NEL BASSO LAZIO, INVECE, ANCORA CHIUSE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

INFINE, PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA BORGO FÀITI E PONTINIA.

