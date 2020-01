Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

ANDIAMO SULLA CASSIA, SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

FILE SULLA COLOMBO, IN DIREZIONE OSTIA, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.

E SEMPRE VERSO OSTIA TROVIAMO CODE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E VIA TRINCEA DELLE FRASCHE.

INIFNE, SULLA NETTUNENSE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A PIÙ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral