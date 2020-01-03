Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SULLA PROVINCIALE ARIANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI CORI E VIA RICCI NELLE DUE DIREZIONI.
RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE.
PER ACCERTAMENTI TECNICI, CHIUSA VIA DI SAN VITTORINO TRA IL POLIGONO E VIA POLENSE; DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LA LINEA BUS 042.
A SEGUITO DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, LO RICORDIAMO, RESTANO CHIUSE NELLA ZONA NORD DELLA REGIONE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 A TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE. NEL BASSO LAZIO, INVECE, ANCORA CHIUSE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
INFINE, PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA BORGO FÀITI E PONTINIA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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