Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 11:30

3 GENNAIO 2021 ORE 11.20

IL PONTE 2 GIUGNO

NEL COMUNE DI FIUMICINO

LA POLIZIA LOCALE HA DISPOSTO LA RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PEDONALE SOLO DAL LATO MARE (QUELLO NON COLPITO DAL BARCONE).

LE ALZATE, INVECE, SONO INIBITE PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI

PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

SONO PREVISTE IN GIORNATA SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO PRECIPITAZIONE SPARSE

E A CAUSA DEL MALTEMPO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO, LAZIOMAR INFORMA

CHE OGGI DOMENICA 3 GENNAIO, E’ CANCELLATA LA CORSA

PONZA-FORMIA DELLE ORE 16

ANCORA IL MALTEMPO PER LE ABBONDANTI NEVICATE

SONO ALL’OPERA I MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SPA

SULLE STRADE REGIONALI SUBLACENSE E DI CAMPO CATINO

E SULLE STRADE PROVINCIALI FILETTINO CAPISTRELLO, DI CAMPO STAFFI ANCHE SULLA TREVI FILETTINO

SULLA LINEA FL2 PESCARA-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CARSOLI E CASTEL MADAMA

E’ ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO DA CARSOLI A ROMA TIBURTINA E DA TIVOLI A ROMA TIBURTINA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, OSSERVIAMO TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE.

TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI

Servizio fornito da Astral