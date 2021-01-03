Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 11:30

di - 03 Gennaio 2021 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2021 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    BUONA DOMENICA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA
    IL PONTE 2 GIUGNO
    NEL COMUNE DI FIUMICINO
    LA POLIZIA LOCALE HA DISPOSTO LA RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PEDONALE SOLO DAL LATO MARE (QUELLO NON COLPITO DAL BARCONE). 
    LE ALZATE, INVECE, SONO INIBITE PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI
    ORA IL METEO
    PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    SONO PREVISTE IN GIORNATA SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO PRECIPITAZIONE SPARSE
    E A CAUSA DEL MALTEMPO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO, LAZIOMAR INFORMA
    CHE OGGI DOMENICA 3 GENNAIO, E’ CANCELLATA LA CORSA
    PONZA-FORMIA DELLE ORE 16
    ANCORA IL MALTEMPO PER LE ABBONDANTI NEVICATE
    SONO ALL’OPERA I MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SPA
    SULLE STRADE REGIONALI SUBLACENSE E DI CAMPO CATINO
    E SULLE STRADE PROVINCIALI FILETTINO CAPISTRELLO, DI CAMPO STAFFI ANCHE SULLA TREVI FILETTINO
    ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL2 PESCARA-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CARSOLI E CASTEL MADAMA
    E’ ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO DA CARSOLI A ROMA TIBURTINA E DA TIVOLI A ROMA TIBURTINA
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, OSSERVIAMO TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE.
    TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI
    DA ASTRAL INFOMIBILITA’ E’ TUTTO
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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