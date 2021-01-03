Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2021 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA
IL PONTE 2 GIUGNO
NEL COMUNE DI FIUMICINO
LA POLIZIA LOCALE HA DISPOSTO LA RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PEDONALE SOLO DAL LATO MARE (QUELLO NON COLPITO DAL BARCONE).
LE ALZATE, INVECE, SONO INIBITE PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI
ORA IL METEO
PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
SONO PREVISTE IN GIORNATA SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO PRECIPITAZIONE SPARSE
E A CAUSA DEL MALTEMPO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO, LAZIOMAR INFORMA
CHE OGGI DOMENICA 3 GENNAIO, E’ CANCELLATA LA CORSA
PONZA-FORMIA DELLE ORE 16
ANCORA IL MALTEMPO PER LE ABBONDANTI NEVICATE
SONO ALL’OPERA I MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SPA
SULLE STRADE REGIONALI SUBLACENSE E DI CAMPO CATINO
E SULLE STRADE PROVINCIALI FILETTINO CAPISTRELLO, DI CAMPO STAFFI ANCHE SULLA TREVI FILETTINO
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 PESCARA-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CARSOLI E CASTEL MADAMA
E’ ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO DA CARSOLI A ROMA TIBURTINA E DA TIVOLI A ROMA TIBURTINA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, OSSERVIAMO TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE.
TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMIBILITA’ E’ TUTTO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral