Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 3 GENNAIO 2022 ORE 7.20 ERICA TERENZI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

AL MOMENTO SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NON CI SONO INFATTI PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A1 ROMA-NAPOLI PER LA NEBBIA TRA FERENTINO E CEPRANO CON VISIBILITA’ A 70 METRI.

MODERIAMO LA VELOCITA’ E RISPETTIAMO LA DISTANZA DI SICUREZZA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA VIA DEL MARE E LA ROMA-FIUMICINO.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral