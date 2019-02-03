Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 08:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE
TUTTAVIA VI INVITIAMO ALLA PRUDENZA PER LA PIOGGIA CHE RENDE DIFFICILE LA PERCORRIBILITA’ DELLE STRADE
IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
SULLA LINEA C DELLA METRO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI
LA CAUSA UN GUASTO TECNICO
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
SULLE LINEE FL6 ED FL4 FINO A MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA
ALCUNI TRENI SUBIRANNO VAIARIAZIONI
SEMPRE PER LAVORI SULLA LINEA FL2 ROMA TIBURTINA-AVEZZANO
DALLE ORE 23 DI SABATO 9 FEBBRAIO ALLE ORE 5 DI LUNEDI’ 11 FEBBRAIO
LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA
SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
MAGGIORI APPROFONDIMENTI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO UBBLICO
E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral