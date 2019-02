Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 08:30

VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE

TUTTAVIA VI INVITIAMO ALLA PRUDENZA PER LA PIOGGIA CHE RENDE DIFFICILE LA PERCORRIBILITA’ DELLE STRADE

IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA LINEA C DELLA METRO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI

LA CAUSA UN GUASTO TECNICO

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

SULLE LINEE FL6 ED FL4 FINO A MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA

ALCUNI TRENI SUBIRANNO VAIARIAZIONI

SEMPRE PER LAVORI SULLA LINEA FL2 ROMA TIBURTINA-AVEZZANO

DALLE ORE 23 DI SABATO 9 FEBBRAIO ALLE ORE 5 DI LUNEDI’ 11 FEBBRAIO

LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA

SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

MAGGIORI APPROFONDIMENTI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO UBBLICO

E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral