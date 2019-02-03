Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PER LA PRESENZA DI UNA RIDUZIOEN DI CARREGGIATA, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA VIA CASILINA RALLENTAMENTI IN CORRISPONDENZA DI BORGHESINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
RICORDIAMO CHE
DISAGI SULLA LINEA C DELLA METRO PARZIALMENTE INTERROTTA
INFATTI, E’ ATTIVA NELLE TRATTE SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO E GIARDINETTI PANTANO
E NON E’ ATTIVA TRA ALESSANDRINO E GIARDINETTI, ISTITUITO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
A OSTIA
PER UNA MANIFESTAZIONE VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE
SARA’ CHIUSA AL TRANSITO PER L’INTERA GIORNATA NELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE DEL LUNGOMARE TOSCANELLI DEVIATI I BUS DELLA LINEA 5
E’ TUTTO
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