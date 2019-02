Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PER LA PRESENZA DI UNA RIDUZIOEN DI CARREGGIATA, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA VIA CASILINA RALLENTAMENTI IN CORRISPONDENZA DI BORGHESINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

RICORDIAMO CHE

DISAGI SULLA LINEA C DELLA METRO PARZIALMENTE INTERROTTA

INFATTI, E’ ATTIVA NELLE TRATTE SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO E GIARDINETTI PANTANO

E NON E’ ATTIVA TRA ALESSANDRINO E GIARDINETTI, ISTITUITO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

A OSTIA

PER UNA MANIFESTAZIONE VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE

SARA’ CHIUSA AL TRANSITO PER L’INTERA GIORNATA NELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE DEL LUNGOMARE TOSCANELLI DEVIATI I BUS DELLA LINEA 5

E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral