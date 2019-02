Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ERICA TERENZI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SENZ’ALTRO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI SULL’AUTOSTRADA PER I VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO.

QUESTA SERA, LA ROMA AFFRONTA IL MILAN NEL BIG MATCH DELLA 22 ESIMA GIORNATA DI SERIE A. LA PARTITA SI GIOCA ALLE 20.30 ALLO STADIO OLIMPICO, MA L’APERTURA DEI CANCELLI E’ PREVISTA PER LE 18.30.

PER I TIFOSI CHE RAGGIUNGONO LA CAPITALR CON MEZZI PROPRI E’ CONSIGLIATA L’USCITA AUTOSTRADALE RONA NORD E PROSEGUENDO SUL GRA , L’USCITA VIA FLAMINIA CENTRO.

INOLTRE VI RICORDIAMO CHE SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO OLIMPICO.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

SEMPRE PER LAVORI SULLA LINEA FL2 ROMA TIBURTINA-AVEZZANO

DALLE ORE 23 DI SABATO 9 FEBBRAIO ALLE ORE 5 DI LUNEDI’ 11 FEBBRAIO

LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA

SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

E’ TUTTO

