Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 19:00

VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 ERICA TERENZI

BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

FILE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORSO IN ENTRATA A ROMA.

E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VIA PRENESTINA E VIA TUSCOLANA.

SULLA SALARIA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE ROMA.

FILE SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

QUESTA SERA, LA ROMA AFFRONTA IL MILAN NEL BIG MATCH DELLA 22 ESIMA GIORNATA DI SERIE A. LA PARTITA SI GIOCA ALLE 20.30 ALLO STADIO OLIMPICO, MA L’APERTURA DEI CANCELLI E’ PREVISTA PER LE 18.30.

PER I TIFOSI CHE RAGGIUNGONO LA CAPITALE CON MEZZI PROPRI E’ CONSIGLIATA L’USCITA AUTOSTRADALE RONA NORD E PROSEGUENDO SUL GRA , L’USCITA VIA FLAMINIA CENTRO.

INOLTRE VI RICORDIAMO CHE SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO OLIMPICO.

E’ TUTTO

