Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 19:30

FILE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.

SULLA FLAMINIA, PER LAVORI, SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, IN SEGUITO ALLO SMOTTAMENTI AVVENUTO GIOVEDI’ 24 GENNAIO.

CONSEGUENTI CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

RIPERCUSSIONIDI TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE PROPRIO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

PER LAVORI SULLA LINEA FL2 ROMA TIBURTINA-AVEZZANO

DALLE ORE 23 DI SABATO 9 FEBBRAIO ALLE ORE 5 DI LUNEDI’ 11 FEBBRAIO

LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA

SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

