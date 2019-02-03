Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 19:30
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VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 ERICA TERENZI
BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
FILE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.
SULLA FLAMINIA, PER LAVORI, SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, IN SEGUITO ALLO SMOTTAMENTI AVVENUTO GIOVEDI’ 24 GENNAIO.
CONSEGUENTI CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO.
RIPERCUSSIONIDI TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE PROPRIO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
PER LAVORI SULLA LINEA FL2 ROMA TIBURTINA-AVEZZANO
DALLE ORE 23 DI SABATO 9 FEBBRAIO ALLE ORE 5 DI LUNEDI’ 11 FEBBRAIO
LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA
SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, CI FERMIAMO QUI PER OGGI, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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