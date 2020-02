Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 7.20 UMBERTO VERINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO AL MOMENTO L’UNICA CRITICITÀ SI HA IN INTERNA TRA LA CASILINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

SULLA PONTINA DISAGI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

SULL’APPIA RALLENTAMENTI E CODE DA CIAMPINO A VIA DI CAPANNELLE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

DIFFICOLTÀ SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA NELLA CAPITALE DALL’ALTEZZA DI TOR VERGATA

AL MOMENTO È TUTTO CI SALUTIAMO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

