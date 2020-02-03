Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 7.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO AL MOMENTO L’UNICA CRITICITÀ SI HA IN INTERNA TRA LA CASILINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
SULLA PONTINA DISAGI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
SULL’APPIA RALLENTAMENTI E CODE DA CIAMPINO A VIA DI CAPANNELLE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
DIFFICOLTÀ SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA NELLA CAPITALE DALL’ALTEZZA DI TOR VERGATA
AL MOMENTO È TUTTO CI SALUTIAMO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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