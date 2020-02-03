Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 8.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO AL MOMENTO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA QUALCHE DISAGIO TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA LAURENTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
SULLA VIA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINANA NEI DUE SENSI
SULL’APPIA PERMANGONO I RALLENTAMENTI DA CIAMPINO A VIA DI CAPANNELLE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
DISAGI ANCHE SULLA VIA NETTUENTE TRA PAVONA E L’APPIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E TRA CAMPOLEONE E APRILIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI
CHIUDIAMO CON VIA DI VERMICINO SULLA QUALE SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD NEI DUE SENSI
AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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