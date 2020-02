Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 9.05 UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO AL MOMENTO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA QUALCHE DISAGIO TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO LE CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINANA NEI DUE SENSI

SULL’APPIA PERMANGONO I RALLENTAMENTI DA CIAMPINO A VIA DI CAPANNELLE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

DISAGI ANCHE SULLA VIA NETTUENTE TRA VIA PANTANELLE E VIA DEL COMMERCIO NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO NEL COMUNE DI APRILIA, E TRA CAMPOLEONE E APRILIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI

CHIUDIAMO CON VIA DI VERMICINO SULLA QUALE SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD NEI DUE SENSI

