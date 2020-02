Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 9.35 UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO AL MOMENTO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL GRA E LA TOGLIATTI E PIU’ AVANTI TRA VIA DELLE SERENISSIMA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN DIREZIONE LATINA QUALCHE DISAGIO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALCUNI CANTIERI STRADALI

PERMANGONO LE DIFFICOLTÀ SULLA VIA NETTUNENSE TRA VIA PANTANELLE E VIA DEL COMMERCIO NELLE DUE DIREZIONI, IN QUESTO CASO SIAMO NEL COMUNE DI APRILIA

CHIUDIAMO CON UNA NOTIZIA DI TRASPORTO FERROVIARIO, AL MOMENTO LA LINEA FL7 ROMA – NAPOLI VIA FORMIA È RALLENTATA, I CONVOGLI ACCUMULANO RITARDI FINO A 45 MINUTI

