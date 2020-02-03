Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 9.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO AL MOMENTO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL GRA E LA TOGLIATTI E PIU’ AVANTI TRA VIA DELLE SERENISSIMA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN DIREZIONE LATINA QUALCHE DISAGIO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALCUNI CANTIERI STRADALI
PERMANGONO LE DIFFICOLTÀ SULLA VIA NETTUNENSE TRA VIA PANTANELLE E VIA DEL COMMERCIO NELLE DUE DIREZIONI, IN QUESTO CASO SIAMO NEL COMUNE DI APRILIA
CHIUDIAMO CON UNA NOTIZIA DI TRASPORTO FERROVIARIO, AL MOMENTO LA LINEA FL7 ROMA – NAPOLI VIA FORMIA È RALLENTATA, I CONVOGLI ACCUMULANO RITARDI FINO A 45 MINUTI
AL MOMENTO È TUTTO CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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