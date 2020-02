Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI

NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

AL MOMENTO SUL GRA IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA NOMENTANA E L’ALLACCIAMENTO CON L’A 24

SULLA PONTINA PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CAPITALE

QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

SULLA VIA APPIA DISAGI NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO

CHIUDIAMO CON LA VIA NETTUNENSE SULLA QUALE PERMANGONO LE DIFFICOLTÀ ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI TRA VIA PANTANELLE E VIA DEL COMMERCIO NELLE DUE DIREZIONI, IN QUESTO CASO SIAMO NEL COMUNE DI APRILIA E NUOVAMENTE TRA VIA UGO FOSCOLO E VIA VALLELATA

AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral