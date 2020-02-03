Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
PARTIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA NETTUNENSE PER LAVORI A CURA DI ASTRAL TROVIAMO CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PREVISTA PER DOMANI ALLE 5:30 LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI ESCLUSIVAMENTE IN USCITA, STAZIONE CHE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA.
ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
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