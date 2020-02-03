Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
VEDIAMO LA SITUAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PARTIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E TUSCOLANA.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL3 ROMA – BRACCIANO – VITERBO PER UN GUASTO TECNICO A CROCICCHIE, RITARDI DI 20 MINUTI.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PREVISTA PER DOMANI ALLE 5:30 LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI ESCLUSIVAMENTE IN USCITA, STAZIONE CHE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA.
AL MOMENTO È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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